Церемонія нагородження 97-ї премії Американської кіноакадемії «Оскар» відбудеться в ніч з 2 на 3 березня. Втретє поспіль її транслюватиме у прямому ефірі телеканал «Суспільне Культура».

Церемонія відбудеться у Лос-Анджелесі. Урочистості розпочнуться о 16:00 2 березня за місцевим часом (2:00 година носі 3 березня за київським). Прохід зірок червоною доріжкою також можна буде подивиись у прямому ефірі.

Нагадаємо, що цього року у номінації «найкращий документальний повнометражний фільм» є картина «Порцелянова війна» американського режисера Брендана Белломо та українського режисера й одного з героїв фільму Слави Леонтьєва. Фільм створений у ко-продукції України, США та Австралії.

Найбільше номінацій (13) має фільм Жака Одіяра «Емілія Перес».