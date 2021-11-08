У книзі можна знайти рецепти млинців від Дженіс «О, Боже, мій», чілакіли від Росса, картоплю фрі «Лише для Джої», яйця а-ля Чендлер, піцу Дж. Стефанопулоса та ще десятки інших рецептів

Українське видавництво коміксів та арт-буків Mal’opus надрукувало книгу рецептів з популярного американського ситкому «Друзі» в українському перекладі. У книгу входять найвідоміші рецепти з серіалу, а біля кожного рецепту вказаний номер серії, у якій його готували.

«Якщо ви досвідчений шеф, як Моніка Ґеллер, новачок у ресторанній справі, як Фібі Буффе, чи просто неабиякий поціновувач їжі, як Джої Тріббіані, книга рецептів за мотивами серіалу «Друзі» підкаже безліч цікавих страв для всякого кухаря!», – йдеться у описі книги на сайті видавництва.

У книзі можна знайти рецепти млинців від Дженіс «О, Боже, мій», чілакіли від Росса, картоплю фрі «Лише для Джої», яйця а-ля Чендлер, піцу Дж. Стефанопулоса та ще десятки інших рецептів з популярного серіалу. Книга рецептів є ілюстрованою, окрім фото страв, там також є кадри із серіалу. Біля кожного рецепта вказаний номер серії, у якій готували цю страву.

Над цими рецептами працювала шеф-кухарка Аманда Ї, оригінал книги англійською мовою вийшов восени 2020 року. Цьогоріч видавництво коміксів та арт-буків Mal’opus надрукувало її українською мовою. Вартість книги на сайті видавництва становить 400 грн.

Серіал «Друзі» виходив протягом десяти років (з 1994 по 2004 рік). Загалом вийшло 236 серій. Ситком із великим успіхом демонструвався в різних країнах світу і за свої 10 сезонів на телебаченні дістав величезну кількість нагород («Еммі» та «Золотий глобус»). Американське видання The Hollywood Reporter визнало серіал «Друзі» найкращим в історії телебачення.