У школі навчається 200 учнів з шести довколишніх сіл

У Тузлівській школі на Одещині відкрили нове укриття, на його обладнання витратили майже 1 млн грн. Гроші збирали через благодійну платформу United24, повідомляє МОН.

Збір грошей і облаштування укриття тривали 6 місяців. Завдяки укриттю понад 200 школярів з шести сіл громади навчатимуться очно, де навіть під час тривоги можна повноцінно продовжувати освітній процес в безпечному просторі.

Укриття будували півроку (фото Микити Шандиби)

«Загалом понад 456 млн грн United24 і Офіс партнерств та взаємодії МОН залучили для відбудови 4 шкіл та облаштування 12 укриттів. Перше з них – нове укриття в Тузлівській школі вже працює», – зазначив перший заступник міністра освіти і науки України Євген Кудрявець.

Цього року на облаштування підземних шкіл держава виділила 7,5 млрд грн із держбюджету. На прифронтових і прикордонних областях будують 70 підземних шкіл.

Як повідомило МОН, потрібну суму на укриття зібрали завдяки тенісистці та амбасадорці United24 Еліні Світоліній та компанії «АВТ Баварія», яка зробила найбільший внесок – 850 тисяч грн.