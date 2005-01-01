В Україні відсьогодні призупинять виплати вкладникам неплатоспроможних банків

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) починаючи з 14:00 четверга, 28 грудня, призупиняє виплати вкладникам неплатоспроможних банків у зв’язку зі святами, та відновить їх 3 січня.

«У зв’язку із встановленням Національним банком України порядку роботи банків у святкові та вихідні дні, а також з необхідністю проведення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб технологічних робіт, пов’язаних із завершенням поточного фінансового року та початком нового звітного року, Фондом гарантування вкладів буде призупинено виплати відшкодування вкладникам неплатоспроможних банків з 14:00 28 грудня 2017 року до 09:00 3 січня 2018 року», – повідомила прес-служба ФГВФО.

Як повідомляв ZAXID.NET, Національний банк України запроваджує щорічну оцінку стійкості бпанків.