Самохідна артилерійська установка із гарматою стандарту НАТО калібром 155 мм

В Україні вперше виготовили шість артилерійських систем 2С22 «Богдана» за місяць. Також є плани для збільшення випуску цих артилерійських установок. Про це у понеділок, 4 грудня, повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Дають результат і зусилля з нарощування власного виробництва. Уперше вийшли на показник шість “Богдан” на місяць. І вже бачимо, як збільшити його ще», – повідомив Зеленський.

Розробка САУ «Богдана» розпочалась в Україні у 2016 році. У 2018 році відбулась презентація САУ. Це була самохідна артилерійська установка на шасі КрАЗ із гарматою стандарту НАТО калібром 155 мм. Згодом, 24 серпня (до Дня незалежності України), того ж року вона була на військовому параді.

Дослідно-конструкторську роботу (ДКР) «Богдана» мали завершити у 2020 році. Проте темп розробки втратили. Зокрема, через проблеми з закупівлею 155-мм боєприпасів і бюрократію. Угоду на завершення ДКР по темі «Богдана» продовжили до кінця 2021 року.

У січні 2022 року «Богдана» завершила попередні вогневі випробування. На початку травня, стало відомо, що дослідний зразок успішно знищує російських окупантів. Українська САУ прицільно обстрілювала окупований острів Зміїний у Чорному морі. Це було перше бойове завдання.

Вже у січні цьогоріч міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна профінансувала серійне виробництво вітчизняної артилерійської установки «Богдана» ще навесні 2022 року. За його словами, установка успішно пройшла випробування на полі бою.