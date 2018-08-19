В Україні втретє за рік затримали кримінального авторитета «Дато Агджабединського»

Увечері суботи, 18 серпня, працівники поліції Київської області затримали «злодія в законі», 1985 року народження, кримінальне прізвисько якого «Дато Агджабединський», повідомив перший заступник голови Національної поліції В’ячеслав Аброськін.

Він нагадав, що цього кримінального авторитета раніше вже затримували правоохоронці Києва та Трускавця в травні і липні цього року і щодо нього вже приймалося рішення про видворення з території України із забороною в’їзду на 3 роки. «Але він знов прибув до нашої країни.

«І він тут такий не один виконавець завдань ФСБ [Федеральної служби безпеки Росії]: десь ховаються такі гастролери, як «Нодар Руставський», «Антимос», «Паата Кутаіський», «Лаша Сван», «Куцу» та ін», – заявив Аброськін.

Він також пояснив, як відбувається так, що іноземних кримінальних авторитетів затримує поліція, але вони знову потрапляють до України.

«Практично кожному з них [цих кримінальних авторитетів] заборонений в’їзд до нашої країни. Ми їх затримуємо, поміщаємо згідно з рішенням суду до пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, але потім нове рішення апеляційної інстанції та їх звільняють, бо це ж «негуманно»», – пояснив поліцейський чиновник і наголосив, що іноземним «злодіям у законі» сприяє «ліберальне» українське законодавство.