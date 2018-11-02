В Україні заборонили голлівудський бойовик про порятунок президента Росії

КультураКатерина Сліпченко, сьогодні, 13:553390

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В Україні заборонили голлівудський бойовик про порятунок президента Росії
Джерард Батлер у фільмі Hunter Killer

В Україні голлівудський бойовик Hunter Killer («Мисливець-вбивця») з Гері Олдманом та Джерардом Батлером у головних ролях не отримав прокатного посвідчення та не зміг вийти у прокат, повідомляє The Hollywood Reporter.

У фільмі йдеться про капітана американського підводного човна Hunter Killer (Джерард Батлер), який намагається врятувати світ від війни, яку може спричинити переворот в Росії, де президента захопив в заручники міністр оборони. Американські військові рятують російського політика.

В Україні фільм не отримав прокатне посвідчення від Держкіно через те, що картина зображує військову міць країни-агресора - Росії. А це суперечить закону України про кінематограф, повідомили у Мінкульті.

Фільм мав вийти на українські екрани 25 жовтня, його зняття з прокату пройшло досить непомітно.

Проте 1 листопада фільм було знято з прокату і в Росії, причиною назвали те, що дистриб'ютор вчасно не надав копію картини в добрій якості. Деякі ЗМІ вважають, що фільм зняли з прокату через сюжет.

У США стрічка Hunter Killer вийшла в прокат 26 жовтня і за перший вікенд зібрала 6,7 млн доларів.

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