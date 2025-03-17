Розподіл магістрів в інтернатуру відтепер буде прозорим, оскільки відбуватиметься у електронній системі. У 2025 році випускник-медик вперше зможе обрати місце за бажаною спеціальністю з усіх наданих місць для державного розподілу в межах усієї країни.

Як повідомило Міністерство охорони здоров’я, рейтинговий розподіл у інтернатуру в системі відбуватиметься автоматично. Спершу там збиратимуть та аналізуватимуть успішність випускників ВНЗ, після чого автоматично сформують рейтингові списки. У цій системі також зберігатимуть дані про інтернів та формуватимуть електронні документи для проходження інтернатури.

У МОН запевняють, що система виключає можливість зовнішнього втручання у процес розподілу, вона також інтегрована до єдиного реєстру вакансій, тому інтерни проходитимуть практику на посадах, яких потребують медичні заклади.

«Електронний розподіл в інтернатуру реалізований в нашій країні вперше. І це – значний крок до підвищення якості медичної й фармацевтичної освіти. Пріоритет у виборі місця проходження інтернатури, як і торік, матимуть найталановитіші випускники з усієї країни. І завдяки новій системі ми можемо реалізувати принцип прозорого заохочення найкращих», – розповів Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України.

У 2025 році випускник-медик вперше зможе обрати місце за бажаною спеціальністю з усіх наданих місць для державного розподілу в межах цілої країни.

Як працюватиме електронна система?

Заклади вищої освіти зареєструються в системі, внесуть дані про випускника та його успішність. Частину інформації система отримає з Єдиної державної електронної бази з питань освіти. Після цього в системі зареєструється сам випускник, який перевірить дані щодо своєї освіти. Розрахунок рейтингу відбудеться автоматично, а після формування рейтингу випускник зможе подати до п’яти заявок на розподіл.

Кабінет випускника, інтерна доступний за посиланням.

Перший розподіл в системі відбудеться уже 17 березня 2025 року для випускників зі спеціальності «Технології медичної діагностики та лікування», які беруть участь у розподілі для проходження інтернатури за спеціальністю «Лабораторна діагностика, вірусологія, мікробіологія». Основний розподіл відбудеться у червні-липні. У ньому планово візьмуть участь понад 5000 випускників за спеціальностями «Медицина», «Педіатрія», «Медична психологія». За наявності місць та за бажанням участь у розподілі в інтернатуру зможуть взяти й випускники за спеціальностями «Стоматологія» та «Фармація».

Як формується рейтинговий бал?

Рейтинговий бал формуватиметься з чотирьох показників: КРОК-1 або КРОК Б (20% балу), КРОК-2 (40%), ОСКІ (20%) і середній бал випускника за всі роки навчання (20%). Розрахунок відбуватиметься з точністю до 0,00001.