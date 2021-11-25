В Україні запустили перший мобільний додаток для захисту жінок та дітей від домашнього насильства – WhiteRibbonUA. Він містить необхідні ресурси для допомоги та, у разі небезпеки, можливість повідомляти про надзвичайні ситуації відповідним органам, повідомила організація «Біла стрічка Україна», яка розробила додаток.

Додаток представили в рамках інформаційного арт-проекту «Це не гра» у Міжнародний день протидії насильства щодо жінок 25 листопада. Завантажити додаток можуть користувачі Android та iOS, пише «Українська правда».

Цей додаток має три підрозділи:

екстрена допомога жертві;

ведення обліку фактів насилля;

надання інформації для виявлення ознак домашнього насилля.

Основною функцією додатка є прямий зв’язок з Національною поліцією України. Це дає змогу жертвам домашнього насильства миттєво повідомити правоохоронцям про небезпечну ситуацію.

Також додаток передбачає можливість швидкого пошуку центру підтримки. З його допомогою можна визначити власну локацію та місцезнаходження найближчого центру підтримки, поліцейської дільниці або служб екстреної допомоги.

Функція «Мій щоденник» допоможе відстежувати, фіксувати та документувати усі факти вчинення насильства. У додатку також можна знайти інформацію про поширені типи жорсткого поводження і приклади домашнього насильства та пройти конфіденційний тест про стан стосунків «Я в небезпеці».

«Часто кривдники позбавляють своїх жертв будь-якої можливості особистого простору. Беручи це до уваги, зрозуміти функціонал додатку неможливо, навіть якщо телефон жертви переглядається. Така додаткова функція захищає від провокування агресора», – розповіла Тетяна Рамус, посол доброї волі «Білої стрічки Україна».

Нагадаємо, раніше в Україні почав працювати ізраїльський додаток SafeUp, у якому жінки підтримують і допомагають одна одній у разі потенційної чи реальної небезпеки.