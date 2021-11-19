В Україні запустили ізраїльський додаток SafeUP, де жінки підтримують і допомагають одна одній у разі потенційної чи реальної небезпеки. Про це повідомляє «Повага».

SafeUP відстежує геолокацію та показує на мапі жінок, які знаходяться поряд і можуть надати допомогу у випадку небезпеки. Щоб зареєструватися в SafeUP, необхідно ввести свої дані та підтвердити особистість, відповівши на кілька питань у відеоформаті.

Якщо жінка хоче бути «захисницею» – тобто рятувати інших жінок у разі небезпеки, вона повинна бути повнолітньою (загалом додаток доступний для жінок будь-якого віку) і пройти відеотренінг із тестом на кілька питань.

Додаток має три функції:

«Повідомлення про місце розташування» – поділитися з іншими локацією, якщо жінка не почувається у безпеці;

«Розмова дорогою» – відеозв’язок з іншою жінкою до тих пір, доки перша не дійде додому;

«Термінова допомога» – сигнал SOS, який надсилається трьом користувачкам у радіусі 500 м. Вони можуть як зателефонувати дівчині й побути на зв’язку, так і викликати поліцію.

У випадку потенційної чи реальної небезпеки користувачка має натиснути кнопку «зателефонувати», після чого її дзвінок отримають «захисниці», які перебувають найближче.

Додаток можна завантажити в App Store і Google Play.