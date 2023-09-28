В Україні запустили ще п’ять газових свердловин
Сумарний видобуток запущених свердловин становить 500 тис. кубометрів газу на добу
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Підконтрольна державному «Нафтогазу» компанія «Укргазвидобування» запустила ще п’ять свердловин, які дозволять видобувати по 500 тис. кубометрів газу на добу. Про це вранці в четвер, 28 вересня, повідомила прес-служба «Нафтогазу».
Як йдеться в повідомленні, чотири з п’ятьох свердловин пробурені на старих родовищах віком 45-55 років. Ще одна – повністю нова. Вперше газ із неї надійшов у газотранспортну систему України цього місяця.
«Щоб досягти наших цілей з нарощення видобутку ми комбінуємо: використовуємо сучасні технології для відкриття нових покладів на вже виснажених родовищах і збільшуємо інвестиції в дослідження й освоєння нових ділянок», – розповів виконувач обов’язків генерального директора «Укргазвидобування» Олег Толмачев.
Як зазначається в повідомленні, завдяки таким підходам на одному зі згаданих старих родовищ за останні два роки вдалося збільшити добовий видобуток газу на 35%. На іншому – майже на 50%. Решта родовищ, які завдяки використанню сучасних технологій отримали нове життя, демонструють стабілізацію показників і можливість потенційного приросту видобутку.
Раніше у вересні «Укргазвидобування» повідомило, що почало видобувати газ на новому родовищі, яке дозволяє отримувати 1,2 млн кубометрів газу на добу. Загалом з початку року «Укргазвидобування» ввело в експлуатацію 58 нових газових свердловин.
Раніше керівник «Нафтогазу» Олексій Чернишов повідомляв, що Україна пройде цю зиму з газом власного видобутку.