Близько 6 млн пацієнтів в Україні потребують ліків на основі медичного канабісу

В Україні зареєстрували перші ліки на основі медичного канабісу – оральні краплі іспанського бренду. Препарат можна буде придбати за призначенням лікаря вже на початку 2025 року. Про це в середу, 8 січня, повідомили народна депутатка, членкиня комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації Ольга Стефанишина та благодійний фонд «Пацієнти України».

Пацієнти з електронним рецептом зможуть купити ліки на основі медичного канабісу в аптеках, що мають відповідні ліцензії на роздрібну торгівлю, виготовлення препаратів і обіг наркотичних речовин.

«Реєстрація перших ліків – величезна перемога для українських пацієнтів, які 6 років боролися за життя без болю», – підкреслили у фонді.

Там додали, що окрім оральних крапель, у 2024 році МОЗ затвердило також інші форми препаратів з канабісу, зокрема тверді капсули, дентальні пасти та гелі.

Препарати на основі медичного канабісу зможуть призначати для лікування:

хронічного болю;

хвороби Паркінсона – хронічного захворювання нервової системи, що призводить до поступової втрати контролю над здійсненням рухів та інших неврологічних функцій;

нудоти та блювання, спричинених хімієтерапією;

синдрому Туретта – неврологічного розладу, що характеризується повторюваними рухами тіла і мимовільним видаванням звуків;

фармрезистентної епілепсії;

судомних нападів у дітей;

анорексії внаслідок ВІЛ.

Також пацієнтська спільнота наголошує на необхідності включення до цього переліку посттравматичного стресового розладу (ПТСР).

Нагадаємо, у грудні 2023 року народні депутати прийняли законопроєкт №7457 «Про регулювання обігу рослин роду коноплі» у другому читанні. У лютому 2024 року законопроєкт про легалізацію медичного канабісу підписав президент Володимир Зеленський. Закон набув чинності торік у серпні.

До слова, за оцінками Міністерства охорони здоров’я, близько шести мільйонів українських пацієнтів потребують ліків на основі медичного канабісу.