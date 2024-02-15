Законопроект увійде в дію не пізніше серпня 2024 року

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект про медичний канабіс, який у грудні ухвалила Верховна Рада. Про це йдеться на сайті Верховної ради України.

Законопроект №7457 «Про регулювання обігу рослин роду коноплі» Володимир Зеленський підписав у четвер, 15 лютого. Раніше, 21 грудня 2023 року, депутати Верховної Ради прийняли проект закону за основу.

Закон регулює обіг канабісу в медичній, промисловій і науковій діяльності, встановлює норми для виробництва ліків на його основі й дозволяє купувати їх тільки за електронним рецептом від лікаря. Проект закону набуде чинності через шість місяців після його підписання, тобто, наприкінці літа 2024 року.

Зокрема, законопроект про канабіс передбачає:

Жорсткий контроль виробництва ліків на усіх етапах – вирощувати медичний канабіс зможуть лише юридичні особи, які отримають відповідну ліцензію та GMP-сертифікат;

Отримання препаратів на основі медичного канабісу лише за електронним рецептом від лікаря;

Відповідальність за розповсюдження канабісу для рекреаційного споживання відповідно до законодавства.

Підписання законопроекту має на меті розширити доступ пацієнтів до необхідного лікування онкологічних захворювань та ПТСР військовослужбовців. Попри актуалізацію питання застосування канабісу в медичних цілях після початку повномасштабного вторгнення, законопроект розкритикувала частина депутатів, зокрема з фракції Юлії Тимошенко «Батьківщина», яка 22 грудня 2023 року заблокувала проект закону. Розгляд законопроекту відновили у січні 2024 року.

Дізнатися більше про законопроект про легалізацію медичного канабісу можна тут.