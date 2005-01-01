В Україні затримали шахраїв, які видурювали гроші за неіснуючі ліки

ГПУ заявила, що було проведено близько 100 обшуків у семи містах

В Україні затримали злочинну групу, до якої входило 10 людей. Шахраї обдурили 1200 людей, більшість з яких – це одинокі пенсіонери.

Як розповіли в Генеральній прокуратурі України, «учасники злочинної організації, використовуючи виключно телефонний зв'язок, вводили в оману потерпілих шляхом повідомлення їм неправдивих відомостей про існування та діяльність на території України неіснуючих державних медичних установ, в котрих нібито працюють лікарі, у тому числі запрошені з інших країн. Потерпілим пропонували придбати за значні суми коштів неіснуючі лікарські засоби від різноманітних захворювань, у тому числі вигаданих шахраями після псевдодіагностики. При цьому фактично потерпілим особам реалізовувались дешеві вітчизняні лікарські засоби, з яких було попередньо видалено відповідне маркування, чи дешеві біологічно активні домішки, які взагалі не є лікарськими засобами».

«Широкомасштабна операція» з ліквідації злочинної групи пройшла в четвер, 21 грудня, в семи містах України. Загалом було проведено понад 100 обшуків, повідомила прес-служба Генеральної прокуратури в п’ятницю. Серед затриманих є в тому числі й лідер злочинної групи.

У Генпрокуратурі також повідомили, що при обшуках вилучили 5 млн грн і майно, але яке саме – не повідомили.

«Санкція інкримінованих підозрюваним статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна», – наголосили в Генпрокуратурі та додали, що «досудове слідство триває».