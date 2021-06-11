Державний концерн «Укроборонпром», державна компанія «Артем» разом із Waterbury Farrel (Канада) та GL Munitions INC разом запустять підприємство з виробництва боєприпасів для стрілецької зброї. Відповідну угоду компанії вже підписали, повідомила у п’ятницю, 11 червня, прес-служба «Укроборонпрому».

У Waterbury Farrel зазначили, що пишаються співпрацею з Канадською комерційною корпорацією уряду Канади, з якою Укроборонпром підписав відповідний меморандум.

Компанія заснована у 1851 році та є підрозділом Magnum Integrated Technologies Inc. Наразі Waterbury Farrel бере участь одразу в кількох великих міжнародних проектах у оборонній галузі, додали в «Укроборонпромі».

Ще 1 червня Укроборонпром і ДАХК «АРТЕМ» підписали з канадськими партнерами Угоду щодо співпраці у питаннях виробництва боєприпасів до стрілецької зброї. У її рамках буде побудований завод, що вироблятиме патрони.