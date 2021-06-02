Тимофія Милованова обрали головою на першому засіданні оновленої наглядової ради

Президента Київської школи економіки, радника керівника Офісу президента Тимофія Милованова обрали головою наглядової ради державного концерну «Укроборонпрому». Відповідне рішення прийняли одноголосно.

«Вчора, 1 червня, відбулося засідання оновленого складу наглядової ради Укроборонпрому, на якому Тимофія Милованова одноголосно було обрано новим головою», – йдеться в повідомленні концерну 2 червня.

Милованова обрали головою на першому засіданні оновленої наглядової ради. Сам Милованов написав у Facebook, що за останній тиждень на нього обрушилися «публічні атаки».

Крім того він повідомив, що на першому засіданні наглядова рада вже затвердила аудит за 2019 рік. З його слів, це перший аудит за історію.

Тепер наглядова рада представлена п’ятьма членами. До неї входять перший заступник Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Валерій Іващенко, екс-директор Агентства дослідницьких проектів з оборони (DARPA) Ентоні Дж. Тетер, а також Тимофій Милованов тапромисловці Олександр Носов та Ростислав Шурма.

До повноважень Наглядової ради належить, зокрема, затвердження стратегії розвитку та напрямів діяльності «Укроборонпрому», а також здійснення контролю за виконанням покладених на концерн завдань у сфері оборонно-промислового комплексу та військово-технічного співробітництва.

Що відомо про Тимофія Милованова

Український економіст, почесний президент Київської школи економіки, професор Піттсбурзького університету (США).

Був заступником голови ради Національного банку України з 2016 року. В період з 29 серпня 2019 року по 4 березня 2020 року — міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

В листопаді 2020 року призначений позаштатним радником голови Офісу президента Андрія Єрмака.