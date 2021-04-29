Найєм стверджує, що для нього таке кадрове рішення було несподіваним

Заступника генерального директора державного концерну «Укроборонпрому» з управління активами та колишнього народного депутата Мустафу Найєма звільнили з посади. Про це повідомила прес-служба «Укроборонпрому».

У відомстві кажуть, що посаду скоротили для оптимізації організаційної структури. Загалом планують скоротити штат на 10%.

«Ми дякуємо пану Найєму, а також іншим працівникам за їхню роботу та досягнення на посадах», – зазначили у концерні.

Найєм стверджує, що для нього таке кадрове рішення було несподіваним.

«Сьогодні мій останній день в "Укроборонпромі". Після чергової реорганізації мою посаду скоротили. Без пояснень», – написав він.

Мустафа Найєм додає, що й надалі «буде вболівати за реформу концерну». Куди планує працевлаштуватися тепер, не уточнив. Водночас він похизувався тим, що встиг зробити на посаді. Каже, з командою йому вдалося «витягнути концерн із багаторічної репутаційної ями, розблокувати частину мертвих контрактів і розгорнути велику реформу на всіх фронтах».

«Ми закінчили інвентаризацію всього майна, майже на третину збільшили надходження від продажу непрофільних активів, у 3 рази скоротили терміни розгляду заявок на операції з майном, передали до Фонду держмайна 17 підприємств, які втратили значення для оборонки», – написав Найєм.

Нардеп Ради 8 скликання Мустафа Найєм отримав посаду заступника гендиректора державного концерну «Укроборонпром» у листопаді 2019 року. Він відповідав за напрямок зв’язків з органами державної влади, а також із профільними недержавними організаціями та міжнародними партнерами концерну.

Згодом Найєм очолив напрямок роботи з активами підприємства та моніторингу державного оборонного замовлення.