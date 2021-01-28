Державний концерн «Укроборонпром» ліквідують, а на його базі створять два окремі холдинги, повідомив директор концерну Юрій Гусєв.

«65 підприємств сформують новий холдинг з робочою назвою "Оборонні системи України", який своєю чергою поділятиметься на 6 субхолдингів. Також плануємо, що до нього увійдуть спецекспортери, які допомагатимуть зі збутом продукції. Окремо буде сформовано Аерокосмічний холдинг, що об’єднає 3 галузеві субхолдинги. Україна має потужну аерокосмічну галузь», – сказав Гусєв в інтерв’ю «Укрінформу».

Він додав, що внаслідок формування нових холдингів і «ефективної приватизації» частини підприємств концерну, які вже багато років не виконують замовлення для сектору нацбезпеки та оборони, «Укроборонпром» у такому вигляді, в якому він був сформований у 2011 році, припинить існування.

За словами Гусєва, така реформа дозволить втілювати спільні проекти з міжнародними партнерами, забезпечувати прозорий трансфер технологій, щоб випускати якісне озброєння, у першу чергу, для ЗСУ.

Йдеться також про додаткові можливості із залучення фінансів, оздоровлення підприємств, збереження та посилення трудових колективів тощо.

У разі ухвалення відповідного законопроекту Верховною Радою, перетворення «Укроборонпрому» можуть завершити до середини цього року.

Державний концерн «Укроборонпром» був створений у 2011 році. До нього увійшли всі державні підприємства, які виготовляють оборонну продукцію і зброю.

Наразі до складу Укроборонпрому входять 137 підприємств. 21 з них – на тимчасово окупованих Росією територіях.