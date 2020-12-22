«Укроборонпром» припинить існування у 2021 році

Генеральний директор держконцерну «Укроборонпром» Юрій Гусєв 21 грудня підписав наказ щодо початку перетворення концерну на холдинги, що працюватимуть за принципами корпоративного управління. Про це інформує прес-служба «Укроборонпрому».

Як повідомляється, гендиректор «Укроборонпрому», підписав наказ про початок процесу корпоратизації концерну 21 грудня під час прес-конференції щодо результатів діяльності підприємства та перспектив його розвитку.

«Я підписую історичний для нашого концерну наказ про корпоратизацію, про перетворення концерну на холдинги – ефективні системи, що відкриють можливість для залучення фінансів, нових технологій, для впровадження прозорої системи корпоративного управління», – зазначив він.

Наразі у Верховній Раді знаходиться законопроект №3822 щодо особливостей реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності. 21 грудня ВРУ постановила прийняти цей законопроект за основу та доручити Комітету з питань нацбезпеки опрацювати його до другого читання.

Підготовка до корпоратизацій займе декілька місяців. Гусєв сподівається, що за цей час законопроект пройде голосування у Раді.

Нагадаємо, що у 2021 році державний концерн «Укроборонпром» припинить своє існування, замість нього будуть створені нові холдингові компанії, які працюватимуть за принципами корпоративного управління і прозорості. Передбачається, що у результаті реформи держконцерну «Укроборонпром» створять 6 галузевих холдингів навколо прогресивних підприємств концерну.

Як повідомляє «Укрінформ», минулого тижня віце-прем'єр-міністр України – міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський повідомляв, що всі підприємства, які після ліквідації «Укроборонпрому» увійдуть в нові холдингові компанії, мають бути корпоратизовані. За його словами, враховуючи те, що підприємства концерну знаходяться в різній стадії свого розвитку - економічного, фінансового і функціонального, процес корпоратизації займе для кожного з них різний час. Водночас він висловив сподівання, що протягом 6-8 місяців корпоратизація підприємств буде завершена.