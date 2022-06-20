Президент Володимир Зеленський повідомив, що в Україні з'явиться спецпредставник у справах Африки. Про це повідомляє Офіс президента.

«Я започаткував нову політику України щодо Африки. Саме в час моєї каденції затверджена перша стратегія розвитку відносин України з державами Африки. Буде активізований діалог з усіма країнами континенту. Найближчим часом запрацює й спеціальний представник України у справах Африки», – заявив Зеленський.

За словами Зеленського, війна проти України, яку розв'язала Росія, довела наскільки у світі всі країни пов'язані.

Президент повідомив, що за його дорученням готується перше в історії України регіональне турне міністра закордонних справ державами Субсахарської Африки.

Крім того, Зеленський ініціював візити в країни Африки представників Верховної Ради. Також він запросив голову Африканського Союзу президента Сенегалу Макі Салла відвідати Україну і почати готувати велику політико-економічну конференцію «Україна – Африка».