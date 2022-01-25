З 24 до 25 січня середня ціна бензину А-92 в Україні зросла на 51 коп./л, бензин А-95 подорожчав на 47 коп./л, а дизельне пальне – на 55 коп./л. У найбільших мережах АЗС WOG і ОККО вартість пального зросла на 1,33-1,51 грн. Про це повідомляє профільний сайт Enkorr з посиланням на дані моніторингу роздрібного ринку «Консалтингової групи «А-95».

Зростання цін стало результатом коригування урядом вартості палив 24 січня. Так, з урахуванням граничних торгових націнок максимальна ціна на бензин не повинна перевищувати 34,25 грн/л, на дизпальне – 33,84 грн/л.

Наступного дня після запровадження нових допустимих граничних цін вартість бензину і дизпалива зросла. Так, у мережах WOG і ОККО бензини марки А-92 і А-95 здорожчали на 1,33-1,51 грн/л, до 33,50 і 34,25 грн/л відповідно. При цьому дизельне пальне в цих мережах додало 1,68 грн/л, до 33,84 грн/л.

На станціях мережі KLO бензини здорожчали на 1,2-1,24 грн/л: бензин А-92 – до 32,99 грн/л, бензин А-95 – до 33,79 грн/л. Ціна на ДП зросла на 1,6 грн/л, до 33,69 грн/л. Бензини у мережі SOCAR здорожчали на 1,33-1,5 грн/л.

Мережі Shell, «БРСМ-Нафта», «Паралель», «Автотранс», UPG, «Автопорт», Mango й інші підвищили ціни на пальне в межах 0,3-1,85 грн/л.

Нагадаємо, уряд запровадив державне регулювання цін на паливо в Україні у травні 2021 року. Ця норма триватиме доти, доки в Україні не касують карантин. Востаннє уряд підвищував граничну ціну на бензин і дизпаливо 13 січня 2022 року.