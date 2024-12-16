«Крейвен-мисливець» стартував в американському прокаті з сумою 11 млн доларів, гірше будь-якого з фільмів Sony у Всесвіті Людини-Павука. Торішній провал Sony «Мадам Павутина» стартувала з 15,3 млн доларів.

19 грудня картина має вийти в український прокат. «Крейвен-мисливець» розповідає про суперлиходія-росіянина Сергія Кравінова. Персонаж вперше з’явився на сторінках коміксів у 1964 році як супротивник Людини Павука. Перший сценарій сольного проєкту про Крейвена почали писати у 2018 році. У 2020 році сценарій переписали, а ще через рік затвердили Джей Сі Чандора на посаді режисера, а Аарона Тейлор-Джонсона як виконавця головної ролі. Він зіграє досвідченого мисливця, який не шкодує ані зусиль, ані часу коли задумав вислідкувати і вбити свою здобич. Але його жертвами стають люди. У фільмі ролі другого плану зіграв російський актор Юрій Колокольніков (актор має і російське, і канадське громадянство та продовжує зніматись у російському кіно). Відкрито Колокольніков агресію проти України не підтримував. Але і не засуджував. Він належить до категорії тих, хто мовчить. Тим не менше його поява на українських екранах виглядає дещо дивно. Дія фільму частково відбувається у Росії, у російській в’язниці.

«Головний герой потрапляє в російську в'язницю (якусь занадто лакшері) і починає вбивати росіян. Дивитися наче і приємно, особливо покарання «пахана» Сємьона Чорного, зброя якого «вбиває тисячі чоловіків, жінок та дітей у всьому світі». Його і грає Колокольніков. Але вбиває росіян теж росіянин, тому ефект не той», – йдеться у виданні «Антоніна».

Обійшовся студії Sony фільм в 110 млн доларів.