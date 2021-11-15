Україна успішно долає ситуацію, що склалася в енергетичній сфері, з дефіцитом вугілля, заявив президент України Володимир Зеленський.

«Нестачі не буде, а буде сім кораблів «панамакс», які вже прямують і прибудуть до українських портів найближчим часом», – сказав він у відеозверненні в понеділок, 15 листопада.

За словами президента, вугілля, яке буде доставлено морським шляхом, повністю закриє потреби в енергетичній сфері до кінця року, а в разі необхідності – до кінця опалювального сезону.

«Ми не купуємо вугілля у сепаратистів... Ми не платимо і не платитимемо тим, хто не визнає нашу незалежність і робимо перший крок на шляху до повної енергетичної незалежності України», – додав президент.

Зеленський також зазначив, що перед зимою держава підготувала атомну енергетику, яка працюватиме на повну потужність після розширення парку реакторів.

«За останні тижні запущено два додаткові блоки – на Рівненській та Запорізькій АЕС. Ще один блок Запорізької АЕС буде запущено до кінця листопада», – наголосив голова держави.

Як пише «Інтерфакс-Україна», судно типу «панамакс» може перевозити 60-80 тис. тонн вугілля. На початку листопада високопоставлене джерело в уряді повідомило, що українські порти найближчим часом приймуть п'ять кораблів з імпортним вугіллям зі США загальним обсягом приблизно 280 тис. тонн: чотири – для ДТЕК та один – для державної «Центренерго».

Зазначимо, що останнім часом на складах українських ТЕС фіксують критичне зниження запасів вугілля, що загрожувало віяловими відключеннями електроенергії задля економії енергоресурсів.