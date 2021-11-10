Президент України Володимир Зеленський вважає, що в Україні ситуація в енергетиці не трагічна, і навіть краща у порівнянні з багатьма країнами світу, та запевнив, що тарифи на тепло для населення не зростуть до кінця опалювального сезону. Про це він заявив у своєму відеозверненні, оприлюдненому ввечері у середу, 10 листопада.

«Енергетична криза не в Україні – енергетична криза сьогодні у світі. Безумно, це впливає і на нашу ситуацію, але вона точно не така трагічна, як змальовують її деякі істеричні медіа. Вона точно краща у порівнянні з багатьма іншими країнами», – сказав Зеленський.

Президент зауважив, що ціна на газ в Україні складає 290 доларів попри рекордний ріст цін на паливо у Європі. Натомість ціна на тепло для громадян лишилася на рівні 2020 року, а тарифи в Україні не зросли.

На думку президента, в Україні є внутрішні виклики, пов'язані з енергетикою: це олігархи, які є їх бенефіціарами. Зеленський заявив, що взимку деякі олігархічні структури щороку восени намагаються переконати суспільство у нестачі вугілля та газу.

«Суть дуже проста – розганяються новини про нестачу вугілля, газу і попит зростає. Ціна збільшується – платимо ми з вами. Я впевнений, що цього річ цю краще не починати, бо крім вашого дефіциту є цілком реальний наш дефіцит – «дефіцит терпіння». А коли у держави закінчується ангельське терпіння, то у когось починаються пекельний період. Можна перевірити це, а можна просто допомогти своїй державі», – сказав він.

Також Зеленський звернувся до великих телеканалів та засобів масової інформації і закликом не маніпулювати фактами та не поширювати «постійні страшилки про зростання тарифів».

«Не треба кошмарити їх прогнозами й інсайдами з дуже надійних джерел, що «ми всі замерзнемо у темряві і без води», – додав голова держави.