В Україну повертаються четверо моряків із танкера Captain Khayyam, яких затримали у Лівії ще у лютому 2016 року. Про це повідомляє Офіс президента.

У прес-службі зазначають, що моряки Євген Морар, Володимир Тостоган, Олег Войнеровський та Павло Чайка вже прямують додому.

Їх та інших членів екіпажу танкера у грудні 2017 року засудили до 5 років ув'язнення у Лівії через підозру у контрабанді нафтопродуктів.

«Оскільки двоє українських моряків мають проблеми зі здоров’ям, представники України неодноразово порушували перед лівійською стороною питання їхнього звільнення з гуманітарних міркувань», – йдеться у заяві.

Раніше, у червні 2020 року, з Лівії повернули 14 моряків із судна «Рута», які три роки провели у в’язниці. Тоді лівійська влада звинуватила екіпаж «Рути», 14 українців, у незаконному перевезенні нафти і запроторила до в’язниці.

Слідство закінчилося через 8 місяців після арешту. У моряків не було ні суду, ні вироку, тільки інкриміновані статті.