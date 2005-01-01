В Україну йдуть сильні зливи і грози

СуспільствоОлег Костюк, сьогодні, 10:324900

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В Україну йдуть сильні зливи і грози
фото ілюстративне
В Україну із Заходу зайде потужний циклон, який стане причиною гроз на всій території країни

У найближчі кілька днів в Україну на зміну літній спеці прийдуть грози і дощі з короткими перервами. Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

За прогнозами погода на майбутньому тижні зміниться.

З понеділка очікується, що в Україну із Заходу зайде потужний циклон, який стане причиною гроз на всій території країни. По всій Україні прогнозують дощі та зливи.

У неділю, 10 червня, циклон торкнеться західних регіонів України.

В даному регіоні прогнозуються короткочасні дощі, проте без гроз. Хоча температура місцями очікується до +31 градуса.

На решті території без опадів. На півночі і сході країни до +26, в центрі і на півдні – до + 28-30 тепла.

Також «Укргідрометцентр» попереджає, що 9-11 червня в Україні, крім більшості районів Закарпаття, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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