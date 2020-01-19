В Україну з Ірану привезли тіла загиблих у катастрофі літака МАУ

Україна 19 січня прощатиметься з загиблими у катастрофі літака МАУ в Ірані

Тіла українців, які загинули після збиття літака МАУ під Тегераном, у неділю, 19 січня повернули з Ірану на Батьківщину. Літак вже приземлився в аеропорту «Бориспіль».

Як повідомляє ТСН, церемонія вшанування пам’яті відбудеться в терміналі «В» міжнародного аеропорту «Бориспіль». Доступ відкритий для всіх. Збір розпочнеться біля входу до терміналу о 12:00. Попрощатися з загиблими можна з 13:00 до 19:00.

Літак з Ірану приземлився у «Борисполі» об 11 годині. З нього винесли одинадцять закритих трун, накритих державними прапорами. На летовищі були присутні президент Володимир Зеленський, голова Верховної Ради Дмитро Разумков, прем'єр-міністр Олексій Гончарук, представники Офісу Президента, уряду, керівництво компанії МАУ.

Як повідомила агенція УНН, дорогою до терміналу «В» в аеропорт «Бориспіль» жалобний кортеж проводжала шеренга з нацгвардійців. В аеропорту живий коридор утворили колеги, пілоти зустрічали українських загиблих, ставши на коліна.

У аеропорту «Бориспіль» зустріли кортедж з тілами загиблих членів екіпажу (фото «Укрінформу» та Офісу президента)

Крім того, як повідомив «Укрінформ», кортеж із тілами загиблих зустрічали багато людей з квітами. Серед них – родичі загиблих, працівники сфери цивільної авіації, просто небайдужі люди, які прийшли вшанувати пам’ять загиблих співвітчизників.

Нагадаємо, вранці 8 січня у столиці Ірану Тегерані розбився український пасажирський літак авіакомпанії МАУ, який виконував рейс «Тегеран – Київ». На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, ніхто не вижив. Увесь екіпаж, а також двоє пасажирів були громадянами України. Відомо, що на рейс зареєструвалося 169 пасажирів, втім, двоє людей так і не сіли на борт літака.

Літак МАУ помилково збили іранські військові, сприйнявши його за ворожий об’єкт.