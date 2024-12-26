До кінця року в Мінекономіки прогнозують зростання товарного експорту на 11%

За підсумками 2024 року зростання ВВП України очікується на рівні 4%. В Мінекономіки зауважили, що цей показник є результатом реалізації програм «Зроблено в Україні», «Національний кешбек» та зростанню товарного експорту завдяки угодам з Канадою, Великою Британією, ЄС та США.

Як повідомили у пресслужбі Мінекономіки 26 грудня, у лідерахза сплатою податків – переробна промисловість з часткою 16,7% від загального збору до бюджету України.

Виробництво будматеріалів у першому півріччі 2024 року зросло на 37,1%, а частка іпотек на первинному ринку подвоїлась. У першому півріччі забудовники сплатили 1,6 млрд грн податків, що у 2,2 рази більше, ніж у 2023 році.

88 млрд грн до бюджету країни надійшло завдяки програми «Зроблено в Україні», а за перші місяці реалізації «Національного кешбеку» продажі певних продуктів зросли у кількості на 9,5%. Програма «Шкільний автобус» дозволила громадам закупити 1 тис. автобусів за два роки, забезпечивши роботою працівників українських заводів і понад 200 підрядників.

«Залучати інвестиції в українську економіку допомагає програма стимулювання індустріальних парків. Цього року 15 з них отримали близько 1 млрд грн підтримки на розвиток інфраструктури. Також уряд скоригував програму “Доступні кредити 5-7-9”, завдяки чому у прифронтових областях обсяг інвестиційних кредитів збільшився із 3 млрд до 25 млрд грн», – зазначила перша віцепрем’єр-міністерка України – міністерка економіки Юлія Свириденко.

До кінця 2024 року в Мінекономіки очікують зростання товарного експорту на 11%. Цьому сприяли оновлення угод про вільну торгівлю із Канадою та Великою Британією, продовження автономних торгових заходів з ЄС та звільнення від мит на українську сталь від США.

Нагадаємо, за оцінками Держстату, у 2023 році ВВП України зріс на 5,3%.