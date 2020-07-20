В усіх українських судах зник доступ до інтернету

В усіх львівських судах виникли проблеми з інтернетом через борг Державної судової адміністрації перед «Укртелекомом». Через це судді не мають доступу до бази законодавства на сайті ВРУ, суди не можуть відправляти SMS сторонам судових засідань і мають проблеми із завантаженням рішень та процесуальних документів до держреєстрів. Така ситуація виникла вперше, однак судові засідання не переносяться. Державна судова адміністрація підтвердила, що не має коштів на оплату інтернету, через що кілька разів зверталася до Мінфіну.

Про проблеми із доступом до законодавчої бази в понеділок, 20 липня, написав суддя Личаківського райсуду Сергій Гирич. «Так судову гілку ще ніколи не заганяли "під плінтус". Прийшла людина на рогляд адмінсправи за ст. 154 КУПАП. Стаття рідко застосовується, а тому необхідно перед засідання її вичитати, перевірити чи правиьно складений протокол. Але я такої можливості не маю! У суді не працює інтернет і доступу до законодавства немає», – повідомив Сергій Гирич.

Інформацію про проблеми із доступом до інтернету ZAXID.NET підтвердили також у Сихівському, Галицькому та Франківському райсудах. Судді мають доступ до внутрішньої документації, але не можуть перевіряти пошту, дивитися клопотання від учасників судових засідань, надсилати SMS про хід справ, отримувати витяги про осіб та нерухомість та проводити засідання у режимі відеофонкеренцій.

Суддя Галицького суду Олег Юрків розповів ZAXID.NET, що через постійні перебої з інтернетом найчастіше зриваються засідання, які відбуваються у режимі відеоконференцій: «Немає інтернету – немає засідання з іншими судами і зараз це основна проблема. Засідання, які відбувається у режимі відеоконференцій переносяться. В час карантину, таких засідань є дуже багато. Є інформація по деяких областях суди не оплатили послуги провайдера, тому відбуваються такі періодичні відключення. Сьогодні у нас інтернет є, але слабенький, наразі все спокійно».

Речниця Личаківського райсуду Львова Марія Денис розповіла ZAXID.NET, що проблеми із інтернетом почалися ще 18 липня після обіду. «Самостійно обирати провайдера суд не може, оскільки не є розпорядником коштів. Через низьку швидкість підключення виникли проблеми із доставкою судових повісток учасникам справи, SMS, направлень рішень до Єдиного державного реєстру судових рішень», – повідомила Марія Денис.

Схоже, доступ до інтернету обмежили не лише в львівських судах. Відомий львівський адвокат Олег Мицик розповів, що зіткнувся із цією проблемою ще минулого четверга, 16 липня, коли брав участь у відеоконференції із Тернопільським міськрайонним судом.

«Вчора в печалі повернувся з суду, де пробував в режимі відеоконференції прийняти участь в цивільній справі з Тернопільський міськрайонним судом Тернопільської області. У ході судового засідання пропав інтернет, після чого, від свого довірителя дізнався, що там непроплачений Інтернет і внаслідок цього обірвалася відеоконференція», – розповів Олег Мицик.

Державна судова адміністрація підтвердила, що така ситуація виникла через борги перед «Укртелекомом».

«Через недофінансування і відсутність коштів на оплату послуг ми не можемо оплатити інтернет і тому «Укртелеком» обмежив швидкість підключення. Але повного відключення немає. Державна судова адміністрація уже кілька разів зверталася до Міністерства фінансів, щоб ці кошти були виділені і нам пообіцяли невдовзі цю ситуацію вирішити», – повідомили ZAXID.NET у прес-службі Державної судової адміністрації.