Ділянка розташована на вул. Українській, 15 «а»

Депутати Ужгородської міської ради дозволили провести аукціон з продажу права оренди земельної ділянки по вул. Українській, 15 «а». Рішення ухвалили на сесії 13 листопада.

Йдеться про 0,05 га землі поруч з залізничним переїздом і факультетом туризму та міжнародних комунікацій УжНУ.

Оголошення про проведення аукціону мають оприлюднити упродовж 90 днів. Право оренди ділянки на наступні 49 років продаватимуть зі стартовою ціною 39,8 тис. грн, розмір мінімального кроку торгів – 1% від цієї суми.

За інформацією Департаменту міської інфраструктури Ужгородської міської ради, вартість земельної ділянки на вул. Українській, 15 станом на 2025 рік становить 797 тис. грн.

Наразі в Ужгороді функціонують 5 платних паркінгів: на площі Жупанатській, вулицях Олександра Фединця, Івана Чендея, Капушанській, а також на площі Корятовича — вулиці Духновича. Вартість паркування – 25 грн за годину. Оплата стягується із 8:00 до 19:00 у будні, у вихідні – стоянка безплатна.