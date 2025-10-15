Йдеться про земельну ділянку в районі об’їзної дороги, біля пункту пропуску «Ужгород»

Депутати Ужгородської міської ради передали в оренду понад 1,7 га землі поруч з словацько-українським кордоном. Прокуратура подала позов до суду, щоб скасувати рішення мерії та повернути громаді рекреаційну зону.

За матеріалами судового реєстру, йдеться про земельну ділянку, площею 1,77 га і вартістю понад 5,1 млн грн, в районі об’їзної дороги, біля пункту пропуску «Ужгород».

На сесії 8 серпня 2024 року депутати Ужгородської міської ради віддали землю на 10 років в оренду громадянину Євгенію Михайловичу Лесьо для розміщення об’єктів транспортної інфраструктури.

У середу, 15 жовтня, у Закарпатській обласній прокуратурі повідомили, що землю передали з порушенням закону.

«Ділянка відповідно до містобудівної документації розташована у рекреаційній зоні загального користування, де заборонене розміщення об’єктів транспортної інфраструктури. Натомість міська рада передала її місцевому мешканцю, який не будучи суб’єктом господарювання не мав право її отримувати», – зазначили правоохоронці.

Прокуратура вимагає визнати незаконним та скасувати рішення Ужгородської міської ради, визнати недійсним договір оренди та повернути землю громаді міста. Ужгородський міськрайонний суд арештував земельну ділянку, заборонивши вести на ній будівництво, а також змінювати цільове призначення.