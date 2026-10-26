Це 84-та мініскульптура в Ужгороді

На паркані Ужгородського ліцею № 3 встановили мініскульптуру ляльковому персонажу Гурвінеку. Подію присвятили 100-річному ювілею відомого чеського анімаційного героя.

Як повідомив у неділю, 25 жовтня, посол України в Угорщині Федір Шандор, роботу створив скульптор Роман Мурник, а у відкритті скульптурки взяв участь посол Чехії в Україні Любош Веселий.

Що відомо про Гурвінека?

Гурвінек разом з батьком Спейблом з 1930 року стали головними персонажами першого професійного лялькового театру у світі. Ляльок створив пльзенский майстер Йосеф Скупа. Спейбл уперше з’явився на сцені в 1920 році, а Гурвінек – шістьмома роками пізніше.

У 1955 році режисер Їржі Трнка екранізував історії про Гурвінека, якого зобразили десятирічним школярем разом із його батьком Спейблом і собакою Джеррі. Під час вистав батько виступав у ролі конферансьє, тоді як Гурвінек дресирував намальованих левів і виконував різноманітні трюки на цирковій арені.

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Сьогодні Гурвінек вважається однією з найпопулярніших чеських ляльок у світі. Скульптурку встановили на паркані Ужгородського ліцею № 3, розташованого на території історичного мікрорайону Малий Ґалаґов, зведено за часів Чехословацької республіки. Це 84-та мініскульптура в Ужгороді.