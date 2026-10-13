Тривалість канікул у різних закладах може відрізнятися

Ужгородська міська рада оголосила графік проведення осінніх канікул. У більшості шкіл громади учні матимуть тиждень перепочинку.

Як повідомила ZAXID.NET начальниця управління освіти Наталія Баранюк, формат канікул кожен з освітніх закладів міста напрацьовує самостійно і повідомляє про це мерію.

«За тією інформацією, що ми отримали, цьогоріч більшість закладів освіти в Ужгороді обрали для осінніх канікул останню неділю жовтня», – зазначила посадовиця.

Таким чином, осінні канікули в ужгородських школах розпочнуться 26 жовтня і триватимуть до 2 листопада.

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Нагадаємо, структуру роботи закладу на кожен навчальний рік школи затверджують на своїх педагогічних радах, встановлюючи дати завершення навчального року та канікул. Тривалість канікул у різних закладах може відрізнятися через безпекову ситуацію та навчальне навантаження.