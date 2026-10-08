Будівля Солотвинського ліцею-інтернату розташована біля солоних озер

На Закарпатті селищна рада включила в перелік об’єктів, що підлягають приватизації, будівлю Солотвинського ліцею-інтернату з румунською мовою навчання імені Міхая Емінеску. Щоб зупинити продаж майна, правоохоронці звернулися до суду.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі у четвер, 8 жовтня, йдеться про одноповерхову будівлю площею 180 м2 у Солотвині, неподалік солоних озер та відпочинкових комплексів. За даними Фонду держмайна, вартість будівлі становить близько 2,3 млн грн.

Після реорганізації школи будівля залишилася у комунальній власності та перейшла до ліцею-правонаступника. У травні 2025 року Солотвинська селищна рада припинила ліцею право оперативного управління майном та включила корпус до переліку об’єктів для продажу на аукціоні.

У серпні 2025 року селищна рада виключила будівлю з фонду закладів освіти та визначила її як майно загального призначення. А в січні 2026 року повторно включила об’єкт до переліку майна, що підлягає приватизації.

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«Закон забороняє приватизацію майна державних і комунальних закладів освіти. Зміна статусу будівлі рішенням селищної ради не скасовує встановлених законом обмежень», – зазначили правоохоронці.

Прокуратура просить суд скасувати рішення селищної ради, поновити право оперативного управління будівлею за Солотвинським ліцеєм-інтернатом та повернути право користування земельною ділянкою. Нерухомість арештовано.