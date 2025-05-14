Порушників можуть залучити до збору та відправки гуманітарної допомоги

В Ужгороді перелік установ, де засуджені можуть проводити громадські роботи, доповнили волонтерськими центрами. Рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету Ужгородської міськради 14 травня.

Порушники, на яких накладено адміністративні стягнення у вигляді громадських робіт, зможуть працювати в громадських організаціях «Волелюбні» та «Рух підтримки закарпатських військових – Ужгород».

Там їх можуть залучити до плетіння маскувальних сіток і захисних костюмів, збору та відправки гуманітарної допомоги військовим та цивільним, організації благодійних ярмарків та проведення навчальних і розважальних заходів для ветеранів і внутрішньопереміщених осіб.

До переліку установ, де засуджені можуть проводити громадські роботи, входять також комунальні підприємства Ужгородської міськради – Парк культури та відпочинку «Під замком», Ужгородський комбінат комунальних підприємств, Комунальне шляхово-експлуатаційне підприємство, Центральна міська клінічна лікарня, Ужгородська міська дитяча клінічна лікарня та Ужгородський міський пологовий будинок.