В Єгипті внаслідок обстрілу християнської церкви загинули 10 людей

СвітВолодимир Пиріг, сьогодні, 13:50920

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Щонайменше десять осіб, включаючи двох поліцейських, були вбиті після того, як двоє бойовиків відкрили вогонь біля коптської християнської церкви за межами столиці країни – Каїра, повідомило видання «The Independent».

Згідно з повідомленнями єгипетських ЗМІ, оддного з нападників вбила поліція біля церкви Св. Міни в Хельвані, місті у Великому Каїрі, а інший нападник втік.

Озброєні чоловіки відкрили вогонь біля церкви, поранивши п'ятьох охоронців. Перед тим, як невідомі спробували штурмувати будівлю, поліція вбила одного із них.

Як відомо, християнська меншина, яка становить 10% у Єгипті, регулярно стає ціллю нападів ісламістських екстремістів в останні роки.

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