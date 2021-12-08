Число учасників бойкоту Олімпіади в Пекіні зростає

Заступниця голови Європейського парламенту Нікола Бер, яка представляє Вільну демократичну партію Німеччини, закликала держави ЄС до повного бойкоту зимових Олімпійських ігор в Пекіні. Про це в середу, 8 грудня, інформує Süddeutsche Zeitung.

«Євросоюз має не просто залишатися в тіні США, а й бути активним у питанні дотримання прав людини та висловитися за тотальний бойкот зимових Ігор», – заявила вона.

За словами Бер, дипломатичний бойкот, якого вимагають США, це «найменше, що може зробити Захід».

«Ні США, ні ЄС не можуть бути зацікавлені в тому, щоб мовчки спостерігати за Пекіном на зимових Іграх як за гігантським пропагандистським інсценуванням, тоді як апарат Китаю відверто за лаштунками серйозно порушує права людини», – заявила вона.

Заява заступниці голови Європарламенту пролунала після того, як США 6 грудня заявили, що не надсилатимуть офіційних осіб на Ігри, які розпочнуться в Китаї 4 лютого 2022 року. Тоді речниця Білого дому Джен Псакі вказала на «тривалий геноцид і злочини проти людяності в Сіньцзяні та інші порушення прав людини», про які США не можуть мовчати. За її словами, олімпійська збірна США користується «повною підтримкою» адміністрації президента та не постраждає від дипломатичного бойкоту.

Вслід за США до дипломатичного бойкоту ігор у Пекіні приєдналася Австралія. Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон сказав, що австралійські посадовці не поїдуть до Китаю на ці Ігри. Однак дипломатичний бойкот не вплине на участь в Іграх, як очікується, 40 австралійських спортсменів.

Австралійський прем’єр заявив, що рішення ухвалили через боротьбу Австралії за відновлення дипломатичних каналів з Китаєм для обговорення імовірних порушень прав людини в Сіньцзяні та дій Пекіна щодо уповільнення та блокування імпорту австралійських товарів, пише Reuters.

Майбутній уряд Німеччини поки що не має наміру приєднуватися до американського дипломатичного бойкоту зимових Олімпійських ігор. За словами Олафа Шольца, якого сьогодні обрали канцлером ФРН, члени нового німецького уряду «дуже ретельно обговорять ставлення до Китаю між собою та з партнерами в Європі та в усьому світі».

Розглядає питання щодо обмеженої урядової присутності на Олімпіаді також і Велика Британія. Один з варіантів, що розглядається міністрами, полягає в тому, щоб пропустити Ігри, але щоб була присутня Керолайн Вілсон, посол Великобританії в Китаї. Однак, повна заборона на міністерське та дипломатичне представництво на Іграх все ще можлива, пише «Українська правда» з посиланням на The Telegraph.

Водночас агентство Reuters із посиланням на джерело в італійському уряді пише, що влада Італії не планує оголошувати дипломатичний бойкот Олімпійським іграм у Пекіні.

Зазначимо, що у відповідь на повідомлення про дипломатичний бойкот Олімпіади в Пекіні з боку США офіційний представник МЗС Китаю Чжао Ліцзянь звинуватив їх у порушенні духу Олімпійських ігор та спробі завадити проведенню престижного спортивного заходу «з ідеологічних забобонів, заснованих на брехні та чутках».

«Рішення США є порушенням принципу відсутності політики у спорті. США заплатять за свою помилкову поведінку. Їхня спроба завадити Іграм на підставі ідеологічних забобонів, що ґрунтуються на брехні та чутках, лише викриє їхні похмурі наміри», – заявив Чжао Ліцзянь у вівторок, 7 грудня.

Китайський представник не уточнив, які саме заходи у відповідь здійснить його країна, інформує Deutsche Welle.

Зимові Олімпійські ігри-2022 в Пекіні відбудуться з 4 до 20 лютого, а зимові Паралімпійські ігри – з 4 до 13 березня. При цьому відвідати змагання через пандемію Covid-19 зможуть тільки мешканці материкової частини КНР, якщо вони відповідатимуть карантинним вимогам.