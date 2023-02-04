Росія може готуватися до нового масованого ракетного обстрілу України, окупанти проводять активну розвідку авіацією та безпілотниками. Про це повідомила в ефірі телемарафону начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

Вона зауважила, що нещодавні масштабні повітряні тривоги в України були оголошені через зліт ворожої розвідувальної авіації і це підтверджує підготовку РФ до масованої атаки.

«Ворог збирає максимальну інформацію, активізував розвідувальні БПЛА, які ми досить результативно збиваємо. Але бачимо, що їх все більше й більше з'являється з акваторії Чорного моря, вздовж узбережжя в Миколаївській області і фіксуємо спрямування на Одеську область», – розповіла Гуменюк.

Вона також повідомила, російське корабельне угруповування хоч і складається з дев’яти кораблів в Чорному морі, але жодного ракетоносія на службі зараз немає через шторм.

«Вони укриваються в пунктах базування. Хоча це абсолютно не свідчить про те, що вони не збираються атакувати. Пам'ятаймо, щоб вийти на бойові позиції, їм потрібні 1,5-2 години», – звернула увагу представниця Сил оборони півдня.

Вона наголосила, що російські окупанти тяжіють до певних дат і лютий для них – «специфічний місяць».