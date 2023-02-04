В ЗСУ заявили про підготовку Росією нового ракетного удару
Окупанти проводять активну розвідку авіацією та безпілотниками
Росія може готуватися до нового масованого ракетного обстрілу України, окупанти проводять активну розвідку авіацією та безпілотниками. Про це повідомила в ефірі телемарафону начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.
Вона зауважила, що нещодавні масштабні повітряні тривоги в України були оголошені через зліт ворожої розвідувальної авіації і це підтверджує підготовку РФ до масованої атаки.
«Ворог збирає максимальну інформацію, активізував розвідувальні БПЛА, які ми досить результативно збиваємо. Але бачимо, що їх все більше й більше з'являється з акваторії Чорного моря, вздовж узбережжя в Миколаївській області і фіксуємо спрямування на Одеську область», – розповіла Гуменюк.
Вона також повідомила, російське корабельне угруповування хоч і складається з дев’яти кораблів в Чорному морі, але жодного ракетоносія на службі зараз немає через шторм.
«Вони укриваються в пунктах базування. Хоча це абсолютно не свідчить про те, що вони не збираються атакувати. Пам'ятаймо, щоб вийти на бойові позиції, їм потрібні 1,5-2 години», – звернула увагу представниця Сил оборони півдня.
Вона наголосила, що російські окупанти тяжіють до певних дат і лютий для них – «специфічний місяць».