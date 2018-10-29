Валерія Гонтарева заявила, що допомагатиме владі Тунісу подолати економічну кризу

Валерія Гонтарева керувала Нацбанком України майже три роки

Колишня голова НБУ Валерія Гонтарева з 1 жовтня стала працівником Institute of Global Affairs, який входить до складу Лондонської школи економіки. Наразі вона працює з владою Тунісу, який переживає економічну кризу.

Про це вона розповіла під час виступу на конференції OTPTalks в Києві, передає «ЛIГАБiзнесIнформ».

Валерія Гонтарева повідомила, що як працівник інституту консультуватиме центробанки різних країн світу щодо монетарної політики.

«Сьогодні я їду в Албанію, де буду виступати [від Інституту] на конференції з монетарної політики. Туніс – це поки мій перший проект», – розповіла Гонтарева.

Свою посаду вона окреслила як «fellow» – науковий працівник.

Водночас на сайті Institute of Global Affairs у переліку працівників прізвища Готаревої немає.

Також анонсувала презентацію свого стартапу Medikit, яка повинна відбутися 19 листопада. Крім цього Гонтарева готує проект в сфері освіти, проте деталей вона не повідомила.

Як писав ZAXID.NET, 15 березня 2018 року Верховна Рада звільнила Валерію Гонтареву з посади голови Національного банку України. Заяву на звільнення вона написала у травні 2017 року, однак усунули її з посади майже за рік. Впродовж цього часу держрегулятором керував перший заступник голови НБУ Яків Смолій.