У п’ятницю, 27 листопада, на об’їзній дорозі Городка трапилась смертельна ДТП за участі вантажівки. Про це повідомляє департамент цивільного захисту ЛОДА.

Як вказано у повідомленні, приблизно о 18:30 на трасі Львів-Шегині (об’їзна Городка), водій автомобіля DAF, 30-річний мешканець м. Полтави, скоїв наїзд на чоловіка. 68-річний житель с. Артищів Городоцького району від отриманих травм помер на місці події. Обставини події встановлюються.