Концертний зал у Трускавці збудували у 1986 році й після 10 років роботи він занепав

Будівлю палацу культури «Мир» на околиці Трускавця продали на аукціоні за 46 млн грн. Це у 46 разів дорожче за стартову ціну.

Йдеться про будівлю на вул. Бориславській, 47 у Трускавці загальною площею 7774,7 м2. Її виставив на продаж арбітражний керуючий Євген Гальченко, оскільки справа про банкрутство ТзОВ «Культурно-мистецький центр "Трускавець"», якому належить палац культури, перебуває в Господарському суді Львівської області.

У 2021 році закинуту будівлю палацу культури в Трускавці намагалися продати щонайменше тричі. Тоді початкова вартість становила від 39,8 млн грн до 23,9 млн грн. Однак усі три рази на аукціон не подався жоден учасник.

Востаннє лот виставили на аукціон 21 лютого з початковою ціною 990 тис. грн. Купити будівлю зголосилися восьмеро учасників, однак найвищу ціну запропонувала ФОП Галина Самкова – 46 млн грн.

Підприємиця Галина Самкова зареєстрована у Хмельницькій області в селі Судилків Шепетівського району. Її підприємницька діяльність пов’язана з будівництвом та оптовою торгівлею.

Зазначимо, що палац культури «Мир» у Трускавці збудували у 1986 році під концерти для туристів. Він працював упродовж 10 років, після чого у приміщенні кілька разів виникали пожежі. Згодом будівля перестала функціонувати і занепала.