22 листопада данському актору Мадсу Міккельсену виповнюється 60 років. Він давно став одним із найвиразніших акторів сучасності, чия присутність здатна підняти рівень будь-якого фільму. ZAXID.NET зібрав добірку фільмів та серіалів, які найкраще показують масштаб його таланту – від психологічних драм до великих франшиз.

«Полювання» (2012)

The Hunt

40-річний колишній шкільний вчитель Лукас після розлучення почав інше життя – знайшов нову роботу, подругу, отримує хороші звістки від свого сина Маркуса. Однак все руйнується. Напередодні Різдва Лукаса звинувачують у розбещуванні дівчинки Клари, доньки його найкращого друга. Це неймовірно складна, тонка, болюча робота, за яку актор отримав нагороду в Каннах.

«Ганнібал» (2013-2015)

Hannibal

Вілл Ґрем – обдарований профайлер, найкращий аналітик ФБР. Унікальне мислення Вілла дозволяє швидко зрозуміти психологію людей, навіть психопатів. Але коли маніяк-вбивця, якого намагається вистежити Вілл, виявляється занадто розумним, Ґрем звертається за допомогою до відомого психіатра – доктора Ганнібала Лектера, якого грає Мадс. Разом вони починають полювання за підступним вбивцею, після чого Лектер стає регулярним консультантом Вілла, а також допомагає йому впоратися з психологічною травмою.

«Загублені в льодах» (2018)

Arctic

Дія розгортається в суворій арктичній пустелі. Пілот, що дивом вижив в авіакатастрофі, обладнав з уламків літака тимчасовий притулок і чекає допомоги з материка. Він знає, що звістка про його зникнення вже підняла на ноги рятувальні загони, і скоро вони будуть тут. Хакслі Овергарду треба протриматися кілька днів, тому він не падає духом і намагається якось вижити та прогодуватися в екстремальних умовах. І справді, невдовзі чоловік чує шум вертольота, але щось пішло не так, і він стрімко звалився поблизу. Хакслі в жаху кидається до нього з надією знайти живих людей і знаходить вцілілу жінку. Тепер він сам повинен знайти дорогу до найближчого населеного пункту.

«Ще по одній» (2020)

Druk / Another Round

Вчитель історії Мартін веде абсолютно сіре життя. Він практично не розмовляє з синами і дружиною, а на роботі його професійні здібності ставлять під сумнів. Одного разу разом з друзями Мартін відправляється в бар відзначати ювілей, але приятелі вирішують, що їм не вистачає веселощів і безтурботності в звичайному житті. Тоді герої приходять до цікавого висновку: людина з народження страждає через брак алкоголю в організмі, тому потрібно постійно пити, щоб бути трохи напідпитку цілодобово. Мартін погоджується взяти участь в експерименті і відразу помічає позитивні зміни у своєму житті. Стрічка отримала «Оскар» в номінації «Найкращий міжнародний повнометражний фільм», а фінальний танець Мартіна став культовим.

«Казино “Рояль”» (2006)

Casino Royale

Двадцять перший фільм із серії фільмів про англійського таємного агента Джеймса Бонда. Цього разу нова місія Бонда повʼязана з подорожжю на Мадагаскар, де він має вистежити терориста Моллака. ЦРУ стає відомо, що банкір Ле Шиффр (Міккельсен), який фінансує терористичні організації, планує виграти великі гроші у покер в казино «Рояль» у Чорногорії. Британська розвідка дає Бонду завдання виграти цю партію і знищити таким чином організацію Ле Шиффра.

«Спасіння» (2014)

The Salvation

Джону і його сімʼї належить ферма на Дикому Заході. Вони чесно працюють на своїй землі, і не втручаються ні в які місцеві розбірки. Але одного разу на фермі Джона розігралася жахлива трагедія – злочинці увірвались у його житло та жорстоко вбили його дружину і дітей. Джон дає клятву знайти і покарати негідників. Поховавши близьких, він бере все найнеобхідніше і їде на пошуки вбивць.

«Чоловіки та кури» (2015)

Men & Chicken

Фільм розповідає історію двох братів-учених Габріеля та Еліаса. Перший – змучений професор, який написав книгу про сенс життя, а другий – одержимий жінками, але ніколи не користується у них популярністю, тому часто задовольняється власною персоною. Якось батько братів помирає і залишає відеокасету, з якої вони дізнаються – вони не рідні брати, у них різні матері, а справжній їхній батько живе неподалік. Габріель з Еліасом вирушають на його пошуки і незабаром зустрічають решту братів – Франца, Йозефа і Грегора, які живуть у маєтку, а їхній батько постійно спить. Садиба сповнена загадок, і братам потрібно дізнатися вельми неприємну правду.