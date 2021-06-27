Ломаченко переміг Накатані

Український боксер Василь Ломаченко провів перший бій після того, як в жовтні 2020 року втратив свої три чемпіонські пояси. Суперником кранця був японець Масайоші Накатані. Бій відбувся в Лас-Вегасі в ніч з 26 на 27 червня.

До цього поєдинку Накатані програв лише один бій - все тому ж Теофімо Лопесу, якому поступився і Ломаченко. Натомість в решті 19 боях переміг, 13 разів відправивши суперників в нокаут. Цього разу в нокауті побував сам Накатані.

Вже у першому раунді обоє боксерів активно пішли в бій, яке закінчилося розсіченням на голові Ломаченка після зіткненням. Та кров, яка заливала обличчя на початках, не завадила українцю краще проводити бій. Ломаченко все активніше пробивав захист суперника, і у п'ятому раунді Накатані опинився в нокдауні.

Надалі перевага Ломаченка лише зростала. Тож закінчилося все тим, що у дев'ятому раунді, після того, як Накатані в черговий раз опинився в нокдауні, суддя зупинив бій. Ломаченко здобув перемогу технічним нокаутом.