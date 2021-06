Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) скасувала правило виїзного голу у всіх турнірах, які відбуваються під її керівництвом. Йдеться, зокрема, про Чемпіонат Європи, Лігу націй, Лігу чемпіонів, Лігу Європи, Лігу конференцій тощо.

Як повідомила 24 червня УЄФА, правило виїзного голу скасують із наступного сезону 2021/22. Вперше УЄФА запровадив правило голу на виїзді в сезоні 1965/66 в Кубку володарів Кубків. Воно означає, що при нічийному рахунку за результатами двох матчів перемогу здобуває та команда, яка забила більше м’ячів на виїзді.

The away goals rule will be removed from all UEFA club competitions from the 2021/22 season.



Ties in which the two teams score the same number of goals over the two legs will now have two 15-minute periods of extra time, and, if required, penalty kicks.#UCL #UWCL #UEL #UYL