Усі змагання, які заплановані на 2021 рік у Білорусі, не відбудуться

Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) призупиняє проведення будь-яких заходів у Білорусі під своїм керівництвом. Про це повідомив заступник генерального секретаря УЄФА Кевін Лямур.

Як повідомляє «Громадське» з посиланням на Фонд спортивної солідарності Білорусі, усі змагання, які заплановані на 2021 рік у Білорусі, не відбудуться.

Також Лямур висловив особисту солідарність тим спортсменам, які борються за захист своїх прав, зокрема за право на свободу думки.

Як інформував ZAXID.NET, через глибоку політичну кризу Білорусь з початку 2021 року вже позбавили права на проведення низки спортивних змагань. Зокрема, 18 січня у цієї країни забрали право на проведення чемпіонату світу з хокею у 2021 році, а згодом з Білорусі ще й перенесли світову першість із сучасного п'ятиборства у 2021 році.