У Білорусі відібрали ЧС-2021 з хокею

Міжнародна федерація хокею вирішила не проводити Чемпіонат світу у 2021 році у Білорусі. Відповідне рішення опубліковано на офіційному сайті організації. Нове місце проведення турніру буде оприлюднене згодом.

ЧС з хокею 2021 вирішили відібрати в Білорусі через питання безпеки учасників.

Варто відзначити, що перед тим одразу три великі спонсори (Nivea, Skoda та Liqui Moly) відмовилися фінансувати змагання, якщо вони таки відбудуться в Білорусі.

Разом з Мінськом, матчі мали відбутися і в Ризі. Турнір мав тривати з 21 травня до 6 червня. Зважаючи, що Латвія та Білорусь подали спільну заявку, то Рига теж може втратити право проведення матчів.