Боксер з України Василь Ломаченко (17-2, 11 КО) програв суддівським рішенням у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг) американцю Девіну Хені (29-0, 15 КО).

Поєдинок на MGM Grand Garden Arena у Лас-Вегасі відбувався за титули чемпіона світу за версіями WBC, WBA Super, IBF та WBO у легкій вазі, якими володіє 24-річний Хейні. 35-річний Ломаченко вже володів чемпіонськими поясами, але втратив їх після поразки Теофімо Лопесу у 2020 році.

Перед поєдинком, під час процедури зважування, Хейні штовхнув Ломаченка, за що, ймовірно, отримає штраф від атлетичної комісії. Щодо самих результатів на вагах, Хейні показав результат 60,8 кг, а Ломаченко – 61,2 кг. Проте Хейні, через його антропоментрію, у день поєдинку зазвичай важить значно більше від лімітів вагової категорії. Окрім того, він на 5 см вищий від Ломаченка і має на 14 см більший розмах рук. Враховуючи ще й величезну різницю у віці – Хейні був очевидним фаворитом у букмекерів.

Сам поєдинок відбувався у спокійному темпі без явної ініціативи когось із суперників. Хейні намагався контролювати Ломаченка своїм фірмовим джебом і працював по корпусу, натомість українець – постійно «різав кути» і скорочував дистанцію.

В останніх трьох «чемпіонських» раундах Ломаченко був помітно активнішим та влучнішим. Але на суддів це враження не справило і вони віддали перемогу Хейні: 116-112, 115-113, 115-113.

Після бою Ломаченко подякував «Ісусу Христу, команді, батькові, менеджеру, катмену, моїй родині та друзям». В Ломаченка також спитали і про його подальші спортивні плани, однак він заявив, що «хоче повернутися додому і підтримати свою країну та свою українську православну церкву».

Нагадаємо, за час своєї кар'єри Василь Ломаченко не раз потрапляв у скандал через свої проросійські погляди. Так, у січні 2020 року він опублікував відео про російський спецназ та «православний дух» з подякою «вежливым людям» [так російська пропаганда у 2014 році називала російських військових без розпізнавальних знаків у Криму під час анексіїї.

Пізніше того ж року разом зі своїм другом боксером Одександром Усиком Василь Ломаченко знявся у фільмі РПЦ про дружбу з росіянами. Від початку повномасштабного вторгнення боксер майже не висловлювався публічно про війну в Україні, на відміну від Усика, який заговорив українською і заснував фонд допомоги ЗСУ та біженцям.

Ломаченко ж натомість опублікував відео російського ВВС про українського митрополита УПЦ МП, який проти розриву зв'язків з РПЦ. 2 грудня 2022 року, коли РНБО ввела санкції проти очільника Києво-Печерської Лаври, Ломаченко опублікував фото, як пече проскури, прикріпивши геотег Лаври. 6 грудня від привітав українських військових з Днем Збройних Сил України, а вже 13 грудня опублікував допис з фото поруч з митрополитом Запорізьким УПЦ МП Лукою, проти якого РНБО теж ввела санкції.

Приблизно з 26 січня сторінка Василя Ломаченка в Instagram перестала бути доступною в Україні, а вже за два тижні Ломаченко потрапив у скандал через спільне фото з другом Кадирова – Іслам Махачев відомий дружбою з кремлівським ставлеником Чечні та підтримкою війни Росії проти України.