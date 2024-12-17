Герої фільму виконують бойові задачі на найгарячіших напрямках фронту

«Одного літа в Україні» (Summertime in Ukraine) від кінооб'єднання Вавилонʼ13 можна буде побачити у кінотеатрах України вже з 30 січня 2025 року. Стрічка розповідає про війну в Україні очима іноземних добровольців. Головні герої фільму – військові підрозділу Міжнародного легіону Головного управління розвідки МО України (ГУР), які виконують бойові задачі на найгарячіших напрямках фронту.



Напередодні премʼєри кінооб’єднання «Вавилонʼ13» разом із дистрибʼютором B&H Film Distribution Company презентує офіційний трейлер стрічки.

«Фільм, знятий насамперед для американської аудиторії, проте має універсальний меседж, що знайде відгук у кожному серці. Він допоможе глибше зрозуміти, чому люди з різних країн обирають боротися за свободу в чужій, але такій близькій за духом Україні. Цю стрічку варто подивитися всім українцям. Вона допомагає зрозуміти, як війна змінює людей, зміцнює зв’язки між ними та розкриває їхню стійкість перед труднощами. Крім того, її щирі людські історії здатні зігріти навіть у найпохмуріші дні, нагадуючи, що героїзм і підтримка одне одного завжди мають значення, навіть у найважчі часи», – розповідає режисер стрічки Володимир Тихий.

Фільм розповідає історії кількох добровольців, військовослужбовців Міжнародного Легіону ГУР МOУ, підрозділу Ronin Team. За час служби бійці стають справжніми друзями: разом працюють, навчаються та відпочивають. Втім приходить час випробувань. Місяці спекотного літа для них проходять не просто. А високий темп тренувань і служби витримують не всі новобранці. Тим часом з фронту надходять тривожні новини про наступ росіян. Як розвиватиметься їхня доля та які виклики стоять перед іноземцями в Україні можна буде побачити у кіно вже з 30 січня.

«Ми провели все літо разом із командою, спостерігаючи за підготовкою та повсякденним життям легіонерів. На власні очі побачили виклики, з якими стикаються іноземці в Україні, і спробували зрозуміти, що мотивує їх залишити свої домівки, аби стати частиною цієї боротьби. Я була абсолютно вражена і глибоко зворушена, зустрівши цих неймовірних людей з усього світу. Їхня рішучість, відданість і людяність надихають. Я сподіваюся, що глядачі зможуть відчути цю силу та щирість через нашу стрічку», – коментує режисерка фільму Анастасія Тиха.

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Автором ідеї та головним режисером фільму став Володимир Тихий. Режисерки Анастасія Тиха, а також Ганна Тиха, яка відповідала за зйомки американської частини.

Над візуальною компонентою фільму працювала команда кінооператорів Дмитро Заглинський, Сергій Стеценко, Юрій Грузінов, Анастасія Тиха, Дмитро Могілинець, Олексій Петров і Галина Лаврінець.

За музичний супровід та звуковий дизайн відповідали саунд супервайзер Михайло Закутський та звукорежисер запису Олексій Дьяченко. Музику до стрічки створив композитор Андрій Мартиненко (Andrii Barmalii). Режисером монтажу виступив Мішель Ладес, а продюсерську підтримку забезпечили Володимир Тихий та Андрій Котляр. Фільм створило кінооб’єднання «Вавилон’13».