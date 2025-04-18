Загиблий Артем Мирошниченко був активістом «ГО Бахмут український»

Обвинувачених у вбивстві громадського активіста з Бахмута Артема Мирошниченка умовно-достроково звільнили від відбування покарання для проходження військової служби за контрактом. Про це повідомив Слов’янський міськрайонний суд Донецької області на запит видання ZMINA.

Зазначається, що 13 лютого 2025 року Полтавський районний суд задовольнив подання ДУ «Божковська виправна колонія №(16)» про умовно-дострокове звільнення засудженого Миколи Барабаша від відбування покарання для проходження військової служби за контрактом. Таке ж рішення 12 лютого ухвалив Первомайський міськрайонний суд Харківської області щодо Олександра Баришка, який відбував покарання в ДУ «Первомайська ВК (№117)» через напад на 37-річного волонтера Артема Мирошниченка 29 листопада 2019 року у Бахмуті, який за декілька днів помер у лікарні. Зауважимо, на момент вчинення злочину нападникам було 16 і 17 років відповідно.

Микола Барабаш у військовій формі (Фото з Instagram-акаунту обвинуваченого)

Видання нагадує, що у червні 2024 року, через 4,5 роки після злочину, Слов’янський міськрайонний суд Донецької області визнав Олександра Баришка та Миколу Барабаша винними у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 121, ч. 4 ст. 187 КК України. Барабашу призначили вісім років позбавлення волі, а раніше судимому за грабіж Баришку – дев’ять років один місяць. Час перебування в СІЗО обвинуваченим зарахували у термін перебування за ґратами.

Нагадаємо, 29 листопада 2019 року у Бахмуті напали на волонтера й активіста Артема Мирошниченка. Його побили на вулиці, неподалік від його будинку. Двоє підлітків наздогнали чоловіка та один з них, 16-річний боєць ММА, почав бити Артема. Мирошниченко отримав важку травму головного мозку і понад тиждень був у комі.

5 грудня Артем Мирошниченко помер. Його друзі вважають, що нападники жорстоко побили волонтера за те, що він відповів їм українською мовою, тоді як нападники, один з яких є бійцем зі змішаних єдиноборств, стверджують, що просто хотіли випробувати на ньому бійцівські прийоми та пограбувати.

Артем Мирошниченко – бахмутський активіст і волонтер. З 2014 року він почав плести сітки для військових, а 2015 року допомагав пораненим бійцям у шпиталі. Чоловік разом з іншими волонтерами постійно приходив на різні проукраїнські мітинги та акції. Артем Мирошниченко похований у Ямполі на Донеччині.