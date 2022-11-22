Пластичного й естетичного хірурга Андрія Сотника вбили 2 лютого 2020 року, на момент вбивства йому було 43 роки

Виконавець замовного вбивства пластичного хірурга Андрія Сотника, яке сталося в лютому 2020 року в Києві, отримав довічний термін, його спільник – 15 років ув'язнення, повідомила у вівторок, 22 листопада, Київська міська прокуратура.

«Виконавець злочину частково визнав свою вину. Однак при цьому намагався переконати суд в тому, що вбивство лікаря він вчинив через особисту помсту, ніби між ними раніше був конфлікт. Його спільник взагалі заперечував свою причетність. Суд присяжних, ретельно проаналізувавши докази сторони обвинувачення, розцінив версії обвинувачених як надумані та відкинув їх повністю», – розповіла речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець у коментарі «Українській правді».

У повідомленні прокуратури сказано, що на підставі доказів, які надав прокурор, та враховуючи його жорстку та принципову позицію щодо покарання, суд присяжних засудив виконавця вбивства до довічного позбавлення волі, а його спільника – до 15 років позбавлення волі. До набрання вироком законної сили суд залишив обвинувачених під вартою.

Водночас матеріали відносно замовника вбивства виділені в окреме кримінальне провадження, досудове розслідування у якому триває.

Прокурор у суді довів, що наприкінці 2019 року виконавець злочину – громадянин Киргизстану, 1982 року народження, отримав замовлення на вбивство відомого столичного лікаря. Прибувши у грудні 2019 року до України авіарейсом з Туреччини, він розпочав підготовку до злочину. Для цього залучив свого знайомого, який мав громадянство Росії й Киргизстану та проживав у Києві.

Впродовж майже двох місяців обвинувачені збирали інформацію про потерпілого: маршрути його пересування, розпорядок дня, звички та коло спiлкування. Також вони придбали знаряддя вбивства – перероблений самозарядний пiстолет, виготовлений на базi конструкції Макарова з глушником.

Для стеження за Андрієм Сотником зловмисники використовували орендовані на третіх осіб автомобілі, а для спілкування між собою – сім-карти різних мобільних операторів.

Увечері 2 лютого 2020 року виконавець підстеріг 43-річного пластичного хірурга поблизу місця його проживання та 4 рази прицільно вистрілив у нього. Від отриманих поранень чоловік загинув на місці. Після вбивства кілер та його спільник, який в цей час спостерігав за обстановкою, втекли.

Виконавця злочину затримали через два тижні в Одесі під час спроби виїхати за межі України. Одночасно у Києві правоохоронці затримали і його спільника. В обох затриманих правоохоронці вилучили підроблені документи. Наступного дня суд відправив під варту обох підозрюваних.